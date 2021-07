Dalglish dice Inghilterra: "Southgate batterà Mancini e mi toccherà giocare a golf per un anno"

Idolo dei tifosi del Liverpool, Kenny Dalglish, nel suo editoriale per il Sunday Post, ha parlato della finale di questa sera tra Italia ed Inghilterra: "Mancini ha vinto tanto sia da giocatore che da allenatore, sarà determinato come non mai per uscire vincitore dalla partita. Credo, però, che alla fine sarà battuto da Southgate. Se la mia previsione sarà corretta, come scozzese che vive in Inghilterra credo che dovrò sparire e giocare a golf per un anno".