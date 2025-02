Moise Kean, alla stagione migliore della propria carriera. E una clausola da 52 milioni

Una stagione straordinaria, quella di Moise Kean, con uno stop da valutare. Perché è chiaro che l'infortunio dovuto alla botta alla testa dello scorso weekend può essere un problema per la Fiorentina, oltre che per il giocatore stesso. Da una parte ci sono delle buone notizie, il perché lo ha spiegato una nota del club di Commisso. "ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".

Fino a qui Kean è il migliore dell'annata di un club che ha già perso Bove durante il proprio percorso, costringendo anche a degli investimenti per ricalibrare la situazione. L'attaccante salterà probabilmente il Lecce, per poi rientrare in Conference League, contro il Panathinaikos.

Kean è sicuramente stato l'investimento migliore della scorsa estate. Tredici milioni più cinque di bonus e, soprattutto, una clausola risolutoria da circa 52 milioni di euro che potrebbe anche essere attivata nel corso dell'estate. Anche se probabilmente più da club europei che in Italia, la Juve non c'è per ovvi motivi, Inter e Milan dipenderanno dalle cessioni, le altre squadre difficilmente potranno avere la forza economica per riscattarlo. Oggi Moise Kean compie 25 anni.