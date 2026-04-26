Podcast TMW L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione

La finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico si prospetta come il possibile ultimo atto del ciclo con la Lazio di tanti protagonisti. Sarà sfida tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e l'Inter di Christian Chivu a caccia del doblete. Sarà rivoluzione in estate per i capitolini? Partirà dalla panchina e, magari, farà tappa anche nella dirigenza per poi riguardare tanti giocatori della rosa?

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttoemrcatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Lazio, Mario Gila dirà addio: no al rinnovo

Lo spagnolo Mario Gila che è oggi uno dei migliori difensori della Serie A non rinnoverà con la Lazio il suo contratto in scadenza nel giugno 2027. Negli scorsi giorni sul tema Alejandro Camano, suo procuratore, è stato molto chiaro: "Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno di contratto. La Lazio ha dato la possibilità ad uno dei miei calciatori di giocare in un campionato molto importante come quello italiano. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Siamo felici e fiduciosi di questo. Rinnovo? Non abbiamo mai parlato di questo. Siamo tranquilli come lo è lo stesso Mario". Quello di Camano è un modo molto garbato per dire che Gila con la Lazio non rinnoverà. Che è anche disposto ad andare via a parametro zero nell'estate 2027 se il club biancoceleste non lo lascerà partire.