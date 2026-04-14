Podcast TMW "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"Il caffè di oggi è spagnolo. La direttrice dell'Accademia dell'Atletico Madrid, nonché responsabile dell'espansione internazionale del modello Atletico, è una donna italiana nata in Salento, si chiama Maria Teresa Chirivì, ha 44 anni ed è l'artefice di un progetto che andrebbe studiato e magari importato anche da noi in Italia. Proprio nelle ore in cui si parla del nuovo Presidente della Federazione". Tema caldo, quello affrontato da Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

I nomi del modello Atletico

"Qui a Madrid il vivaio ha storicamente prodotto giocatori come Fernando Torres, come De Gea, come Lucas e Theo Hernandez, come Thomas, come il Pallone d'Oro Rodri, come Morata, come Saúl e come Koke, leggenda dell'Atletico. Delle nuove generazioni in prima squadra oggi c'è Barrios, c'è Giuliano Simeone, insieme ad altri giocatori che vengono puntualmente convocati da Simeone: ne ha fatti debuttare 53 provenienti dall'Accademia".

Come funziona

"Il club ha costruito e investe in un modello integrale di gestione a 360 gradi nel quale i talenti vengono identificati e selezionati sin da piccoli, vengono fatti crescere all'interno della struttura secondo una politica basata sui valori del club, in primis il sentimento di appartenenza che promuove il talento e punta ad anticipare le tappe evolutive. Ci sono vari gruppi di lavoro che lavorano insieme, c'è un modello solido, integrale, c'è un lavoro iniziato circa 10 anni fa che oggi conta 400 persone, c'è un'area di espansione internazionale con dei programmi formativo-sportivi con 40 paesi nel mondo. E alla guida di questo processo, di questo progetto, c'è una donna italiana. E allora io mi chiedo: non sarebbe il caso di farle una telefonata e magari portarla in Italia a farci spiegare o a darle l'incarico di costituire e ristrutturare a livello formativo anche il nostro modello?".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!