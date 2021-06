PODCAST - Che cosa è successo tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina?

vedi letture

Una delle storie più pazze di questa estate riguarda la panchina della Fiorentina. Cosa è successo tra Gennaro Gattuso, Jorge Mendes e la dirigenza viola? Tuttomercatoweb.com nel Podcast di oggi analizza la storia di una clamorosa rottura. Di un contratto firmato e che non sarà mai depositato. Di un amore nato ma subito terminato. Un racconto assurdo che va in scia ad anni complicati per la gestione Commisso in Viola.

Clicca sull'audio o sul link in calce per ascoltare il Podcast di TMW.