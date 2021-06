PODCAST - Buongiorno Italia. Alla scoperta delle scelte di Roberto Mancini per l'esordio

Tra presente e futuro, di cui in Nazionale voglion sentire in pochi parlare ufficialmente ma che sui telefoni e sui contratti corre veloce, il Podcast di oggi è dedicato all'Italia... Di domani. Buongiorno, Italia, il Podcast di Tuttomercatoweb.com che ogni mattina alle 8 per tutto il percorso azzurro a Euro 2020 vi accompagnerà su queste colonne, racconta le possibile scelte di Roberto Mancini e i retroscena in vista della gara contro la Turchia.

Chi gioca? E soprattutto, perché Mancini farà alcune scelte? Quali sono i ballottaggi? Questo e non solo nel Podcast di oggi su TMW. Clicca sull'audio o sul link in calce per ascoltarlo gratuitamente.