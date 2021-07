PODCAST - Buongiorno Italia. It's NOT Coming Home! Siamo Campioni d'Europa!

Ai calci di rigore l'Italia vince Euro 2020. Lo fa in casa dell'Inghilterra, a Wembley, grazie alle parate di Donnarumma. Quella finale su Saka decide la partita, dopo che i tempi regolamentari, e poi supplementari, si erano conclusi sull'1-1. Una gioia pazzesca di un gruppo bellissimo come quello azzurro. Un trionfo che Tuttomercatoweb.com ha raccontato giorno dopo giorno anche col suo Podcast, Buongiorno, Italia. Ascolta la sua ultima puntata. Quella più bella. Più dolce. L'Italia è Campione d'Europa! Clicca sul link o sull'audio in calce per ascoltarlo, direttamente da Wembley.