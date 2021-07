PODCAST - Buongiorno Italia. Tutte le ultime e le novità a -2 da Belgio-Italia

vedi letture

Chi gioca a centrocampo nell'Italia? Doppio play e Barella o un incursore come Locatelli e Pessina? Come sta Chiellini? E Florenzi? Chi sarà il terzino destro? E le ultime sul Belgio, poi: De Bruyne e Hazard giocheranno? Chi sceglierà Martinez per il quarto di finale di venerdì sera, ore 21, a Monaco di Baviera?

Clicca sul link o sull'audio in calce e ascolta il Podcast, Buongiorno Italia, dedicato agli azzurri a Euro 2020 di Tuttomercatoweb.com.