PODCAST - Perché la trattativa tra Italiano e la Fiorentina è stata una telenovela (a lieto fine)

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Quest'oggi a Firenze per firmare il contratto, l'ormai ex allenatore dello Spezia s'è accordato per un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Ma perché la trattativa è durata così tanto? Perché s'è trasformata in una vera e propria telenovela? Il racconto nel podcast di oggi di TMW.