Podcast TMW Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?

Un annuncio storico. Mohamed Salah lascerà il Liverpool in estate. Chiuderà la sua esperienza coi Reds a fine stagione con uno storico bottino di 255 gol e 118 assist in 435 presenze, confermandosi come il terzo miglior marcatore di sempre nella storia del club. La bacheca: In nove anni ad Anfield, l’egiziano ha sollevato ben 9 trofei, trascinando i Reds alla conquista di due Premier League (2020 e 2025), della Champions League 2019 e del Mondiale per Club. Salah lascia l'Inghilterra con il primato di miglior marcatore africano di sempre in Premier League e Champions League, impreziosito da ben 4 titoli di capocannoniere. Ma per andare dove?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

L'annuncio di Salah

Mohamed Salah ha annunciato tramite un video sui social che chiuderà la sua avventura con il Liverpool al termine della stagione 2025-26, mettendo la parola fine a un capitolo straordinario durato nove anni. Il numero 11, arrivato dalla Roma nell’estate del 2017, ha voluto condividere personalmente la notizia con i tifosi per rimarcare il proprio rispetto e la propria gratitudine nei loro confronti. Durante la sua permanenza, Salah si è consacrato come uno dei più grandi giocatori della storia del club, contribuendo alla conquista di due titoli di Premier League, della Champions League, della FIFA Club World Cup, della UEFA Super Cup, della FA Cup e di due League Cup, oltre alla FA Community Shield.