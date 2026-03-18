Podcast TMW Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis

Quando Rodri vinse il Pallone d'Oro, Vinicius jr. non si presentò con tutto il Real Madrid al Theatre du Chatelet di Parigi. Una protesta veemente che fece così scattare l'ironia dei tifosi del Manchester City. Che sfruttando il tifo 'vip' dei fratelli Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, sfoderarono uno striscione epico. 'Stop Crying Your Heart Out', mutuando il titolo di una celebre canzone della band di Manchester. Ieri, in Champions League, la 'vendetta' di Vini.

Ne parliamo oggi nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Di Canio commenta a Sky l'esultanza di Vinicius

Serata speciale per Vinicius Jr, che ha steso il Manchester City con la sua doppietta. Il fantasista del Real Madrid ha rinnovato la polemica con i tifosi del club inglese, anche nelle sue esultanze. Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio ha commentato: “Sui singoli episodi neanche ci sto tanto, se non superi i limiti… Gli hanno fatto lo striscione che piangeva, ci sta. Poi sai che, avendo le spalle larghe, ti prendi i fischi ovunque vai. Perché diventi antipatico. Sei forte, sei grande, devi accettarlo. Poi però non devi continuare a piangere. Ha già fatto il gesto, poi fa un altro gol che viene annullato ed esulta così ancora. Bravo Donnarumma. Lui si prende questa cosa perché è fatto così di carattere, è forte e basta che non superi i limiti. Va bene così”.