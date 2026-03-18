Bayern Monaco-Atalanta, le probabili formazioni: Kompany con il 16enne Prescott

L'Atalanta è pronta a giocarsi il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Bayern Monaco. Difficile se non impossibile riuscire a ribaltare l'1-6 dell'andata, ma la Dea di Raffaele Palladino vuole godersi al massimo la competizione. Appuntamento a stasera ore 21.00. L'arbitro della sfida è il Sig. Benoit Bastien (FRA). Assistenti Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA), IV ufficiale Mathieu Vernice (FRA); V.A.R. Bastien Dechepy (FRA), A.V.A.R. Jarred Gillett (ENG).

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Vincent Kompany deve rifarsi il look per la sfida di ritorno a causa di infortuni e squalifiche. Il primo dubbio è tra i pali. Neuer e Ulreich sono infortunati. Kompany dovrà decidere se schierare Urbig (vorrebbe dire accelerare il rientro dopo la commozione cerebrale) o il 16enne Prescott, mentre a centrocampo ci saranno Pavlovic e Goretzka. Bischof giocherà al posto di Olise (squalificato), mentre davanti possibile turno di riposo per Kane.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Dopo l’esperimento poco convincente nella gara d’andata, Palladino può tornare alla difesa a tre, con Scalvini e Kolasinac ai lati di Djimsiti. In attacco più Krstovic che Scamacca, supportato da Samardzic e Zalewski, mentre De Ketelaere è pronto a subentrare a gara in corso dato il rientro nella sfida di San Siro contro l'Inter. Da valutare anche Ederson, tornato in campo anche lui nell'ultima giornata di campionato.