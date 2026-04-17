Hellas Verona-Milan, le probabili formazioni: Allegri torna al passato, Leao titolare dopo i fischi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan (Domenica 19 aprile, ore 15.00, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN):

Come arriva l’Hellas Verona

Paolo Sammarco va verso la conferma di gran parte dell'undici che ha affrontato il Torino. Orban torna dal primo minuto a far coppia con Bowie, Frese è ancora in vantaggio su Valentini per affiancare Nelsson ed Edmundsson davanti a Montipò, in difesa. Ancora out Bella-Kotchap, da valutare il rientro di Lovric almeno per la panchina. Per il resto in mediana Suslov torna dalla squalifica, ma potrebbe partire ancora dalla panchina per lasciare spazio ad Akpa-Akpro, Gagliardini e Bernede. Sulle due fasce Oyegoke e Belghali. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Milan

Le due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese riporteranno Allegri a schierare le antiche certezze: si torna al 3-5-2 e si torna agli uomini che, per larga parte della stagione, hanno trascinato la squadra nelle zone altissime della classifica. Davanti a Maignan, torna la difesa composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, sugli esterni, Saelemaekers e Bartesaghi, con in mezzo Modric, Fofana e Rabiot. Davanti, nonostante i fischi dell’ultima giornata a San Siro, confermata la coppia Leao-Pulisic, alla ricerca di un gol che manca ormai da troppo tempo. (da Milano, Antonello Gioia)