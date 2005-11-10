Ufficiale
Hellas Verona, nuovo prestito per Mitrovic: giocherà con il Vojvodina in Serbia
TUTTOmercatoWEB
Rientrato all’Hellas Verona dopo essersi diviso fra Excelsior Rotterdam in Olanda, 10 presenze, e Asteras Aktor in Grecia, otto presenze per l’esterno offensivo serbo Mitrovic c’è un nuovo prestito, questa volta in patria. Il giocatore classe 2002 infatti vestirà la maglia del Vojvodina nella prossima stagione. Questa la nota del club scaligero:
"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, per la stagione sportiva 2026/27, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista serbo Stefan Mitrovic al Fudbalski Klub Vojvodina in prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione.
Hellas Verona FC saluta Stefan e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
Altre notizie Serie B