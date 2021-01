Corriere dello Sport: "Kokorin, il bad boy viola pronto per la gara con l'Inter"

Oggi è il giorno del primo allenamento di Kokorin. L'attaccante appena acquistato dalla Fiorentina, spiega il Corriere dello Sport, sta facendo una full immersion di Firenze. "Servirà ancora un po' di pazienza invece per la prima convocazione - si legge - perché non sarà, tranne colpi di scena, per la gara di Torino in programma fra due giorni, ma la volta buona sarà con l'Inter". Appuntamento dunque il prossimo cinque febbraio, anche perché occorrerà un po' di tempo al russo per acclimatarsi e migliorare la propria condizione. Ieri ha visitato il centro sportivo e il Franchi, dove spera di esordire contro i nerazzurri.