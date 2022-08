Fiorentina, ag. Kokorin: "Valutiamo il futuro con il club. Tanti club su Sasha"

L'agente di Aleksandr Kokorin, Timofey Berdyshev, in un'intervista rilasciata a championat.com ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, nel mirino dell'Aris Limassol e non solo: "Chissà perché tutti parlano di una sola squadra. Ci sono molte squadre che vogliono Sasha. Ora stiamo discutendo di una soluzione per il futuro con la Fiorentina. Valutiamo dove è meglio per noi andare e se dobbiamo andare da qualche parte".