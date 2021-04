Le probabili formazioni di PSG-Manchester City: Guardiola con Bernardo Silva falso nove

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La Champions League entra nel vivo. Al "Parco dei Principi" va in scena la super sfida fra Paris Saint-Germain e Manchester City valida per l'andata delle semifinali. In palio c'è la finale di San Pietroburgo per due sfide che regaleranno senz’altro spettacolo. La formazione di Mauricio Pochettino è senza dubbio lanciatissima e, dopo aver eliminato agli ottavi il Barcellona e ai quarti i campioni in carica del Bayern, vuole completare il filotto eliminando anche De Bruyne e compagni. La squadra di Pep Guardiola dall'altro canto ha già alzato al cielo il primo trofeo della stagione. Domenica scorsa infatti i citizens hanno superato 1-0 il Tottenham nella finale di English Football League Cup e ora vogliono fare il massimo in Champions, con la Premier League ad un passo.

COME ARRIVA IL PSG - Un solo dubbio per Mauricio Pochettino con Marquinhos che non è al meglio ma probabilmente dovrebbe stringere i denti. Il brasiliano sarà al suo posto al centro della difesa al fianco di Kimpembe mentre Florenzi e Diallo dovrebbero completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Keylor Navas. A centrocampo invece ci saranno Gueye e Paredes mentre Di Maria, Verratti e Neymar avranno il compito di innescare in attacco Mbappé.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Tutti a disposizione per Pep Guardiola che dovrebbe schierare la formazione migliore questa sera anche se dovrebbe fare qualche piccolo cambio rispetto alla gara di domenica scorsa. In porta tornerà Ederson con Walker a percorrere la corsia di destra, Joao Cancelo su quella di sinistra mentre al centro della difesa giocheranno Stones e Ruben Dias. In mediana Rodri dovrebbe essere preferito a Fernandinho al fianco di Gundogan mentre in avanti potrebbe giocare Bernardo Silva supportato da Mahrez, De Bruyne e Foden.