Le probabili formazioni di Young Boys-Ajax: tre gol di vantaggio da gestire per i lancieri

Non sarà per niente facile ribaltare il pronostico. Lo Young Boys però deve crederci. Allo Stadion Wankdorf di Berna arriva l’Ajax, forte del 3-0 dell'andata. Non sarà una gara semplicissima da affrontare per i padroni di casa, ma nei 90’ bisognerà dare tutto in campo per poter onorare il cammino europeo intrapreso fino a questo momento. I lancieri, invece, non dovranno correre il rischio di sentirsi già al sicuro. C’è ancora una gara da giocare per poter blindare definitivamente la qualificazione ai quarti di finale.

COME ARRIVA LO YOUNG BOYS - I padroni di casa dovranno cercare l'impresa. Non sarà facile vincere senza subire gol, il risultato è tutto a favore dell'Ajax. A ogni modo gli svizzeri cercheranno comunque di mettere in campo una buona prestazione: non ci sarà Aebischer per via della squalifica, in mediana spazio a Fassnacht, Lauper, Sierro e Sulejmani. In porta confermato Faivre con Hefti, Camara, Lustenberger e Lefort a completare il pacchetto arretrato. In attacco pochissimi dubbi, Elia e Nsame cercheranno di scardinare la difesa olandese.

COME ARRIVA L'AJAX - La prova di andata ha sicuramente indirizzato anche il match di ritorno, decisivo il gol di Brobbey in pieno recupero. Risultato blindato o quasi, Tadic e compagni dovranno gestire al meglio le tre reti di vantaggio. Ci sarà qualche cambio per Ten Hag, con Blind al posto di Timber. Rensch, Lisandro Martinez e Tagliafico andranno a completare il reparto. Da capire se ci sarà turnover, ma le chiavi del centrocampo verranno affidate a Klaassen: il numero 6 verrà supportato da Alvarez e Gravenberch. In attacco spazio a Antony, Brobbey e Neres. Il 3-0 fa ben sperare, ma il discorso qualificazione va chiuso subito.