Ufficiale Alan Virginius resta allo Young Boys: gli svizzeri lo riscattano dal Lilla

Colpo in prospettiva per lo Young Boys, che ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Alan Virginius dal Lilla. Il giovane attaccante francese, classe 2003, ha firmato un contratto valido fino all’estate del 2029, suggellando così un rapporto già ben avviato durante l’ultima stagione, trascorsa a Berna in prestito.

Virginius si è rivelato uno dei protagonisti della passata annata degli Young Boys: in 45 presenze ufficiali ha messo a segno 7 gol e fornito 4 assist, dimostrando continuità e capacità di incidere nei momenti decisivi. Indimenticabile, in particolare, il gol segnato contro il Galatasaray ad agosto 2024, che ha permesso alla squadra svizzera di espugnare Istanbul per 1-0 e guadagnare l’accesso alla fase campionato della UEFA Champions League.

Dotato di grande velocità e talento naturale, Virginius è considerato un profilo di altissimo potenziale. Cresciuto nel vivaio del Sochaux e poi approdato al Lilla, il francese ha vestito più volte la maglia delle nazionali giovanili della Francia, collezionando 24 presenze complessive, incluso un gettone con l’Under 21. Con questa operazione, il club bernese si assicura un talento di grande prospettiva.