Le probabili formazioni di Bologna-Genoa: Ballardini recupera Strootman

Di seguito tutte le ultime su Bologna-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Genoa - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Renzo Dall'Ara

▪ Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Bologna 40 punti, Genoa 36 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tanti i diffidati tra le fila del Bologna che domani, in occasione del turno infrasettimanale, incontrerà il Genoa. Per i rossoblù felsinei, infatti, sono ben sei i giocatori che rischiano lo stop in caso di giallo contro i liguri. Mihajlovic, quindi, potrebbe decidere di modellare la formazione proprio per scongiurare le squalifiche. La lista degli 11 titolari, dovrebbe però essere così composta: Skorupski tra i pali, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks in difesa, Schouten e Svanberg in mediana, con Soriano che probabilmente tornerà ad occupare il ruolo di trequartista affiancato a Orsolini e Barrow. In avanti il solito Rodrigo Palacio. Attenzione però alle seconde linee che lottano per una maglia da titolare; per la difesa, Antov è pronto a rilevare Danilo, mentre Vignato e Skov Olsen insidiano la posizione rispettivamente di Soriano e Orsolini. Rimane lunga anche la lista degli indisponibili: Medel, Santander, Dominguez e Hickey sono ancora out.

COME ARRIVA IL GENOA - Buone notizie per Davide Ballardini che per il match del “Dall’Ara” recupera Strootman. Il centrocampista olandese riprenderà il suo posto al fianco di Badelj con Zajc a completare il reparto di mediana. In difesa davanti a Perin potrebbe essere confermato il terzetto composto da Goldaniga, Zapata e Masiello mentre sulle corsie laterali Cassata potrebbe insidiare Ghiglione per un posto sulla destra mentre Zappacosta è confermato a sinistra. In attacco scalpitano Scamacca e Shomurodov per un posto accanto a Pandev nel reparto offensivo rossoblu.