Le probabili formazioni di Inter-Genoa: ci sono Darmian e Perisic dal 1'

vedi letture

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Inter-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Genoa - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Inter 53 punti, Genoa 26 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Nonostante i turni ravvicinati in vista del turno infrasettimanale, Antonio Conte non stravolgerà la squadra che domenica affronterà a San Siro il Genoa. Darmian pronto a giocare dal primo minuto contro i liguri, con Perisic ancora titolare sulla corsia opposta (Hakimi è squalificato), mentre in mezzo al campo spazio a Brozovic, Eriksen e Barella. In difesa i titolarissimi Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic, mentre in attacco ecco Lukaku-Lautaro Martinez.

COME ARRIVA IL GENOA - Pensare all’Inter senza farsi distrarre dal derby di mercoledì. Questo è il diktat che filtra in casa Genoa in vista del match di San Siro. Davide Ballardini però dovrà fare i conti con alcuni giocatori che, diffidati, potrebbero saltare la stracittadina in caso di ammonizione. Possibile turno di riposo allora per Masiello al centro della difesa. Al suo posto, al fianco di Criscito e Radovanovic e davanti a Perin, potrebbe giocare l’affidabile Goldaniga con Zappacosta e Czyborra esterni. A centrocampo invariato il terzetto formato da Strootman, Badelj e Zajc mentre in attacco Shomurodov potrebbe far coppia con Scamacca.