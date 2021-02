Le probabili formazioni di Juve-Inter: scelte obbligate in attacco per Pirlo, Conte con la LuLa

vedi letture

Si parte dal due a uno dell'andata. Un risultato che pone la Juventus in una posizione di vantaggio in ottica qualificazione, e che di contro costringerà l'Inter ad un atteggiamento spregiudicato e di rincorsa. È soprattutto la regola dei gol in trasferta a rendere ancor più complicata l'impresa dei nerazzurri, che per strappare il ticket per la finale di Coppa Italia dovrebbero vincere con due reti di scarto, o anche solo una, a patto però di metterne a segno tre. "La finale è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi, sarà una battaglia", ha detto alla vigilia Pirlo. E c'è da credergli, anche perché questa sfida, ancor più delle precedenti, può essere il termometro delle reali ambizioni nella volata Scudetto delle due eterne rivali.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Morata è a rischio per il match di questa sera: lo spagnolo prova a esserci per la panchina (in mattinata è previsto un check sulle sue condizioni), mentre il forfait di Arthur è confermato. Entrambi sono alle prese con problemi intestinali. Pirlo potrebbe cambiare la coppia di centrali rispetto al due a zero sulla Roma di tre giorni fa: Demiral e De Ligt sono i favoriti per chiudere la linea insieme a Cuadrado e Danilo, con il solo Chiellini in grado di insidiare il centrale turco. Mediana muscolare con Bentancur in tandem con Rabiot, mentre sugli esterni andranno con ogni probabilità Chiesa e Bernardeschi. Il piano B risponde al nome di Alex Sandro, che potrebbe scalzare uno dei due ex Fiorentina. Scelte risicate in attacco, specie se si considera che nemmeno Dybala andrà (salvo sorprese) in panchina: fiducia rinnovata, dunque, a Dejan Kulusevski, che sarà la spalla di Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA L'INTER - La bella vittoria di Firenze è servita a risollevare il morale dopo il k.o. in settimana al Meazza. L'Allianz è un tabù, perché l'ultimo successo nerazzurro in quello stadio risale addirittura al 2012. Rispetto alla gara d'andata, però, Antonio Conte ritrova due pedine fondamentali come Lukaku e Hakimi, anche se non potrà contare sul duo cileno Vidal-Sanchez, entrambi fuori per squalifica. Il belga e l'ex Dortmund saranno ovviamente titolari. Pochi dubbi anche in difesa, dove Skriniar, De Vrij e Bastoni avranno il compito di proteggere la porta di Handanovic. Casting aperto per la sinistra: Young è in vantaggio, ma Perisic e Darmian possono ingolosire il tecnico leccese. L'altro ballottaggio riguarda lo slot accanto a Barella e Brozovic: Gagliardini parte in pole rispetto ad Eriksen e Sensi, più defilati. Davanti torna la LuLa: sarà Lautaro il partner d'attacco ritrovato di Lukaku.