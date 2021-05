Le probabili formazioni di Lazio-Parma: gioca Brunetta dietro a Cornelius e Pellè

Di seguito tutte le ultime su Lazio-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Parma - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Federico Dionisi, della sezione di L'Aquila

▪ Classifica: Lazio 64 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Quattro mesi dopo l'ultima volta, proprio contro il Parma, domani all'Olimpico Inzaghi potrebbe affidare i pali della sua Lazio a Strakosha. Tante le rotazioni per il tecnico, che in difesa sceglie Patric per affiancare Acerbi e Radu. A centrocampo assenti per squalifica Pereira e Leiva, mentre Milinkovic è fuori per l'infortunio al naso: in mezzo spazio a Parolo, Cataldi e Luis Alberto, con Lazzari e Fares sulle corsie. Davanti occasione per Muriqi in coppia con Immobile.

COME ARRIVA IL PARMA - Probabile vedere qualche volto nuovo rispetto alla sfida di domenica in campo contro la Lazio, a partire dalla porta, dove Colombi potrebbe ritrovare una maglia da titolare. In difesa dovrebbe rivedersi Conti, con Busi che potrebbe partire titolare a sinistra, con Dierckx e Gagliolo titolari come centrali. A centrocampo torna Hernani dalla squalifica, insieme a Sohm che dovrebbe essere confermato e con Kurtic in vantaggio su Grassi per completare il reparto. Davanti Gervinho è out: spazio a Brunetta trequartista alle spalle di Cornelius e Pellè.