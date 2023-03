Le probabili formazioni di Napoli-Lazio: Kvaratskhelia, Lozano e Osimhen dal 1'

Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Lazio, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Napoli-Lazio - Venerdì 3 marzo, ore 20.45

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva il Napoli

Pochi cambi e nessuna voglia di rallentare in casa Napoli in vista della sfida di venerdì al Maradona, con la Lazio di Sarri che proverà a fermare la corsa della capolista. Nessuno stravolgimento per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Raspadori infortunato e Mario Rui squalificato. Nel suo 4-3-3 solito Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mezzo confermato il trio Lobotka-Anguissa-Zielinski, così come in attacco dove ci saranno nuovamente Kvaratskhelia, Lozano e Osimhen

Come arriva la Lazio

Senza Casale squalificato, in difesa Sarri contro l’attacco super del Napoli rischia di dover fare a meno anche di Patric, alle prese con l’influenza: nella rifinitura si è allenato dopo la febbre e dovrebbe farcela, altrimenti spazio a Gila, che non ha mai giocato titolare in Serie A, ma solo in Europa. Sugli esterni in difesa Marusic e Hysaj, mentre a centrocampo il grande dubbio è l’utilizzo o meno di Vecino al posto di Luis Alberto, autore del gol vittoria lunedì: lo spagnolo sta bene ed è in fiducia, ma l’uruguaiano dà più copertura. Cataldi e Milinkovic gli altri due titolari a centrocampo, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente offensivo.