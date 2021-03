Le probabili formazioni di PSG-Barcellona: Messi sfida Mbappé per l'impresa

PSG-Barcellona non è una partita come le altre, e nonostante il risultato dell'andata sia quasi una sentenza per l'eliminazione dei blaugrana, quando parigini e catalani giocano contro i numeri trovano il tempo che trovano. Dopo l'1-4 dell'andata, in cui ha brillato uno scintillante Mbappé, la squadra di Pochettino affronta questa sera tra le mura casalinghe i catalani di Koeman, chiamati ad un'impresa forse ancor più superiore di quella riuscita l'8 marzo 2017, quando la squadra di Luis Enrique vinse 6-1 al Camp Nou rimontando il 4-0 del Parco dei Principi.

LE ULTIME DA PARIGI - Pochettino dovrà ancora fare a meno di Neymar, out per infortunio, così come Moise Kean, in gol all'andata, e fuori per Covid. A guidare l'attacco dei parigini ci sarà dunque Mauro Icardi, che con Mbappé e Di Maria formerà il pacchetto avanzato. Verratti dovrebbe giocare sulla trequarti, a fare da collante tra attacco e centrocampo, dove Gueye e Paredes formeranno la cerniera centrale. In difesa, davanti a Navas, Florenzi e Kurzawa pronti sulle fasce, con Marquinhos e Kimpembe nel mezzo.

LE ULTIME DA BARCELLONA - Numerose anche le assenze in casa Barça, da Pique e Coutinho, con Koeman che dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per fronteggiare i francesi. In porta ecco Tre Stegen, che guiderà il trio difensivo formato da Mingueza, Lenglet e Umtiti, in vantaggio su Araujo. A centrocampo Dest e Alba giocano larghi in fascia, con Busquets in regia al fianco di De Jong e del giovanissimo Pedri. Davanti, con Messi c'è Dembelé.