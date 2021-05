Le probabili formazioni di Spezia-Napoli: ancora Osimhen preferito a Mertens

Ultime quattro giornate di campionato, sbagliare è assolutamente vietato e già in questo turno sono molti gli scontri diretti decisivi affinché la stagione prenda una specifica strada o quella verticalmente opposta: per la lotta salvezza e quella Champions due gare fondamentali come Benevento-Cagliari e Juventus-Milan: chi la spunterà avrà tantissime chances di raggiungere l'obiettivo. Di seguito tutte le ultime su Spezia-Napoli, raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Napoli - Sabato 8 maggio ore 15.00, stadio Picco

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Napoli 67 punti, spezia 34 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Un’assenza e un dubbio per Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia dovrà rinunciare a Nzola, squalificato, per il match contro il Napoli che aprirà la 35a giornata di campionato. Al posto dell’attaccante angolano ci dovrebbe essere Piccoli, preferito a Galabinov, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere completato da uno fra Verde e Agudelo a destra e Gyasi a sinistra. Il dubbio invece riguarda Leo Sena che non dovrebbe essere a disposizione per il Napoli. A centrocampo dovrebbero giocare Estevez, Ricci e Maggiore con il quartetto composto da Ferrer, Ismajli, Erlic e Marchizza a formare la difesa a protezione della porta di Provedel.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Emergenza in difesa per Rino Gattuso, che nella sfida delicatissima contro lo Spezia dovrà fare a meno dell’infortunato Koulibaly e di Maksimovic positivo al Covid. Pronto a tornare tra i convocati David Ospina, che dovrebbe però restare in panchina. Nel 4-2-3-1 di Rino Gattuso spazio dunque a Meret con scelte praticamente obbligate in difesa: Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, con al centro la coppia Manolas-Rrahmani. In mezzo la coppia Fabiàn-Demme, con Politano che si riprende una maglia da titolare a destra nel terzetto offensivo completato da Zielinski e Insigne. Nel ruolo di centravanti netto il vantaggio di Osimhen su Mertens.