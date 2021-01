Le probabili formazioni di Torino-Hellas Verona: Juric perde Lazovic, gioca Dimarco

vedi letture

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Torino-Hellas Verona, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Hellas Verona - Mercoledì, ore 15.00, al Grande Torino

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Torino 11 punti, Hellas Verona 23 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - A caccia della seconda vittoria consecutiva con tante conferme e pochi cambi: così Marco Giampaolo sta studiando il Toro che affronterà l'Hellas Verona. Ripartirà dalle certezze ritrovate, Sirigu e Izzo, e ovviamente da Belotti, che dopo i due assist di Parma cerca il primo gol dell'anno nuovo. In difesa si prosegue con Lyanco e Bremer, anche perché Nkoulou è ormai ai margini e Buongiorno ha qualche fastidio muscolare, mentre Singo e Rincon sono certi di un posto in mediana. I due ballottaggi riguardano la fascia mancina e la spalla di Belotti: Vojvoda e Murru insidiano Rodriguez, Verdi rischia il posto per Gojak rigenerato dal primo gol in Italia. Ma questi dubbi verranno risolti soltanto a poche ore dalla sfida.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Lazovic è uscito incerottato dalla sfida contro lo Spezia e non andrà nemmeno in panchina: a sinistra giocherà dunque Dimarco, soluzione peraltro opportuna, considerata l'esuberanza su quel lato di Singo. Dietro potrebbe rientrare Ceccherini, al fianco di Magnani e Dawidowicz. In mediana Faraoni, Tameze e Veloso completano il quadro, mentre davanti, salvo sorprese, toccherà ancora a Nikola Kalinic: alle sue spalle confermatissimo Mattia Zaccagni, in tandem con Barak.