Torino-Inter, le probabili formazioni: Chivu con Barella, Calhanoglu e Sucic in mezzo
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Inter (Domenica 26 aprile, ore 18.00, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky):
Come arriva il Torino
Zapata punta almeno la convocazione, ma per la gara contro l’Inter il tecnico D’Aversa punterà ancora sulla coppia Simeone-Adams con Vlasic a supporto per l’attacco del Toro. A centrocampo si va verso la conferma di Casadei e Gineitis tra Pedersen e Obrador, in difesa è previsto il rientro di Ismajli dopo il turno di squalifica che andrà a completare la linea insieme a Coco ed Ebosse davanti a Paleari. (da Torino, Emanuele Pastorella)
Come arriva l'Inter
Per l’Inter questa potrebbe essere la giornata decisiva per la conquista dello scudetto. Chivu dopo la vittoria da batticuore contro il Como in Coppa Italia sceglie il solito 3-5-2. Sommer in porta, Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in difesa. Dumfries e Dimarco esterni. Barella, Calhanoglu e Sucic in mezzo. Thuram e Pio Esposito in attacco. (da Milano, Bruno Cadelli)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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