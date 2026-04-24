Verona-Lecce, le probabili formazioni: Orban fuori dai convocati, ci sono Sarr e Bowie in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Lecce (Sabato 25 aprile, ore 20.45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Hellas Verona

Con Orban autoescluso grazie ad un folle gesto dopo la gara contro il Milan (non convocato), Sammarco potrebbe puntare su Sarr e Bowie in attacco. Mosquera è appena finito sotto ai ferri, Suslov rientra ma può partire dalla panchina. Belghali viene riportato a destra e Bradaric a sinistra nel 3-5-2. In difesa ci saranno Nelsson, Edmundsson e Frese davanti a Montipò, in mediana spazio ad Akpa-Akpro, Gagliardini e Bernede. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Lecce

Settimana di lavoro nel ritiro di Villafranca per il Lecce, che prepara la sfida di sabato sera sul campo dell’Hellas Verona. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Berisha e Sottil, ma all’elenco degli indisponibili si aggiunge anche lo squalificato Tiago Gabriel. Nel 4-2-3-1 ci sarà capitan Falcone fra i pali, con la difesa composta da Veiga, Jean, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Ngom, con Coulibaly sulla trequarti. In attacco testa a testa fra Banda e N’Dri sulla sinistra, con lo zambiano leggermente favorito. A destra confermato Pierotti e Stulic titolare al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)