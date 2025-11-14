2-0 in Moldavia nel finale. Tuttosport in apertura: "Italia, non è una vittoria da Mondiale"

"Italia, non è una vittoria da Mondiale". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla vittoria conquistata dall'Italia in casa della Moldavia grazie alle reti di Mancini e Francesco Pio Esposito. Gli azzurri hanno raccolto il quinto successo consecutivo, che tuttavia non permetterà alla Nazionale italiana di staccare il pass diretto per la Coppa del Mondo. L'Italia infatti si è portata a quota 18 ma sconta ancora un ritardo di tre punti dalla Norvegia, ormai qualificata alla prossima edizione del Mondiale.

L'Italia infatti dovrebbe compiere una vera e propria impresa lunedì prossimo, visto che per raggiungere il primo posto dovrebbe battere i norvegesi con nove gol di scarto. Una situazione ai limiti del possibile, che quindi costringe gli azzurri a passare ancora dal play-off. Per conoscere l'avversaria degli azzurri bisognerà attende il sorteggio di giovedì. Non sono mancate le polemiche, visto che il CT Gattuso ha anche criticato gli ultras che hanno contestato la Nazionale.

NAPOLI - In primo piano ancora il Napoli, alle prese con l'infortunio di Anguissa. Stime superiori quelle di Tuttosport, che parla di uno stop di almeno quattro mesi per il camerunense. Sale così a quindici il numero di infortunati da inizio stagione in casa azzurra, dove anche il ko di De Bruyne ha destato problemi importante. E Conte, adesso, si ritrova in piena emergenza guardando al centrocampo.