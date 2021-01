Allarme McKennie e Dybala. Tuttosport: "Mercoledì c'è il Genoa e Pirlo è in riserva"

Oltre alle assenze per il Covid, altri due infortuni in casa Juventus e Tuttosport titola: "Mercoledì c'è il Genoa e Pirlo è in riserva". Questo gennaio frenetico, pieno di appuntamenti, si complica per Andrea Pirlo, costretto a chiedere gli straordinari alla sua rosa. Mercoledì il Genoa, poi il derby d'Italia con l'inter e altre tre gare in dieci giorni. Avrebbe avuto bisogno di attingere ad un organico completo, ed invece saranno pochi gli effettivi a disposizione, chiamati ad un lavoro extra. Anche se resta la speranza di recuperare McKennie e Dybala per l'Inter...