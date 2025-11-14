Azzurri a fatica in Moldova. Il Secolo XIX in apertura: "Vittoria che vale i play-off"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina si concentra sull'Italia, che ha conquistato la quinta vittoria di fila nel Girone I di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri si sono imposti per 0-2 in casa della Moldavia, portandosi a quota 18. Una vittoria che tuttavia non dà garanzie in ottica qualificazione, praticamente nelle mani della Norvegia, che sempre ieri ha battuto 4-1 l'Estonia conquistando la settima vittoria consecutiva nel gruppo.

La Nazionale norvegese sostanzialmente è a un passo dal Mondiale e per essere scavalcata dovrebbe perdere con 9 gol di scarto lunedì prossimo, visto che l'Italia concluderà il proprio percorso a San Siro con lo scontro diretto. Il successo in Moldavia quindi conferma il fatto che gli azzurri passeranno ancora dai play-off per sperare nella qualificazione alla Coppa del Mondo ed evitare la terza assenza consecutiva dopo quelle del 2018 e 2022.

A festeggiare invece sono già Inghilterra e Francia, prime qualificate europee al prossimo mondiale. Gli inglesi ieri hanno blindato il primato nel Gruppo K, battendo la Serbia 2-0 e conquistando la settima vittoria consecutiva. La Francia invece ha vinto per 4-0 lo scontro diretto contro l'Ucraina, confermandosi come leader del Gruppo D e qualificandosi ancora alla Coppa del Mondo, persa nel 2022 in finale contro l'Argentina.