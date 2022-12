Barbano sul CorSport: "Juve fuori dalla Borsa? Operazione giusta, ma difficilissima"

L'ipotesi di un delisting - ovvero di un'uscita dalla Borsa - della Juventus rappresenta "una mossa che sarebbe molto sensata in teoria, assai difficile nella pratica". A sostenerlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Alessandro Barbano: "Il delisting avrebbe senso perché la Juve non avrebbe i lacci imposti dalla quotazione", sottolinea, facendo notare come "la vicenda da cui è investita non sarebbe neppure partita senza la Consob". Il calcio, prosegue Barbano, "non si rivolge a un mercato finanziario trasparente, in grado di misurare il valore, gli azionisti sono tifosi per cui le azioni valgono come gadget o abbonamenti allo stadio. Molti si sentono onorati di partecipare all’assemblea con la hostess che consegna cartellina e biro con logo del club e rivolgere domande al presidente, spesso scollegate da aspetti societari o finanziari. Perciò delistare la Juve sarà difficile".

Oggi un'operazione simile costerebbe a Exor circa 300 milioni: "A prezzi correnti il flottante da ricomprare ne vale circa 230 e un’OPA (offerta pubblica di acquisto) normalmente richiede un premio del 20-25% rispetto ai prezzi di mercato. Nel caso di un club spesso neppure basta, perché i tifosi non vogliono privarsi delle azioni e si deve supplire con incentivi per tifosi: gadget, scontistica, esperienze allo stadio o al campo di allenamento, maglie autografate".