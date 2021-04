Barigelli sulla Gazzetta: "Juve, sbagliato accusare solo Pirlo. Ronaldo gli dia una mano"

vedi letture

"Juve, sbagliato accusare solo Pirlo. Ronaldo gli dia una mano", scrive Barigelli su La Gazzetta dello Sport. "Delle cinque, la Juventus è quella che ha più da perdere di tutte. (...) A tirare fuori la Juventus da questa situazione dovrà essere CR7: ha quello che serve per essere l'uomo in più della Juventus di Pirlo. Non si può per comodo addossare tutte le colpe all'allenatore, la Juve ha enormi risorse tecniche, ed ora vanno spese tutte. Prima o poi uno scudetto doveva perderlo, ma tra un calo fisiologico ed un crollo c'è grande differenza. Da questo dato non può prescindere se vuole tornare subito ad essere una grande Juventus", scrive Stefano Barigelli.