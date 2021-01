Cagliari-Milan, la moviola della Gazzetta: "Dubbi su Sottil. Non c'era il giallo per Romagnoli"

"Dubbi su Sottil. Non c'era il giallo per Romagnoli", titola La Gazzetta dello Sport nella moviola di Cagliari-Milan. Al 5’ l’arbitro di Palermo concede rigore al Milan per fallo di Lykogiannis su Ibra: c’è la spinta del greco, sull’intensità del contatto conta il giudizio del direttore di gara. Per questo il Var non sarebbe mai intervenuto in caso di mancato fischio, come avviene in effetti all’82’, quando in un’azione simile Diaz atterra Sottil in area ospite. Forse Abisso pesa il fatto che anche il rossoblù usi le mani per aiutarsi, aggrappandosi alla maglia dell’avversario. Eccessivo il giallo a Romagnoli al 39’: il fallo su Joao Pedro c’è, il cartellino convince meno ed è pesante, perché il capitano del Milan era diffidato e salterà l’Atalanta.