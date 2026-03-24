Caos in casa Roma, Leggo: "Gasperini, alta tensione con Ranieri e Massara"
TUTTO mercato WEB
"Gasperini, alta tensione con Ranieri e Massara": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Leggo, nello specifico in taglio alto. Dall'idillio di inizio stagione alla freddezza dell'ultimo periodo. Posizioni molto lontane in questo momento: da una parte la delusione per due sessioni di mercato non all'altezza, dall'altra i risultati di certo non esaltanti.
Inevitabile parlare anche di Nazionale, visto che giovedì affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per andare ai Mondiali. Alle critiche sulla qualità della rosa azzurra, il ct Gattuso risponde a gran voce: "Non siamo degli scappati di casa".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile