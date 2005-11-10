Napoli, per Anguissa si muove il Besiktas: ma De Laurentiis non scende sotto i 15 milioni

Il Besiktas pensa in modo concreto a Frank Anguissa: il centrocampista camerunese ha un contratto in scadenza tra un anno e il club azzurro non intende correre il rischio di perderlo a parametro zero. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri lo considera un elemento fondamentale per garantire qualità, fisicità ed equilibrio al centrocampo e preferirebbe trattenerlo. Per il giocatore - riferisce Sportmediaset - Aurelio De Laurentiis non è disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 15 milioni di euro.

Il club ha messo nel mirino anche Vanja Milinkovic-Savic, arrivato al Napoli dal Torino e valutato dalla società azzurra non meno di 20 milioni di euro. Sul fronte portieri resta aperto il ballottaggio con Alex Meret: l'intenzione del Napoli è quella di non trattenere entrambi e, nel corso di questa finestra di mercato, uno dei due è destinato a lasciare la squadra.