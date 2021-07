Capello al Corriere dello Sport: "Inghilterra forte ma non è ancora una grande squadra"

vedi letture

"Inghilterra forte ma non è ancora una grande squadra", titola stamane il Corriere dello Sport in un'intervista a Fabio Capello, tra le altre ex ct inglese. "Si può fare, l'Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tante qualità, ha tutta gente che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l'unico centravanti dell'Europeo, Kane". Poi sull'Italia: "Mi ha colpito l'atteggiamento: unione, spirito di sacrificio, assenza di egoismi e personalismi. Roberto ha fatto un lavoro di selezione straordinario. E' un allenatore che capisce di calciatori, a differenza di tanti suoi colleghi. L'Italia ha anche il miglior portiere del mondo, mentre l'Inghilterra non può dire altrettanto: in campionato Pickford non ha fatto bene". Chiusura su cosa è piaciuto in questo Europeo: "Il ritorno al dribbling: ho rivisto gli uno contro uno".