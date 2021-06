Ceferin non vuole spostare la finale. La Gazzetta dello Sport: "Garanzie dal governo inglese"

La mossa di Draghi, che ha proposto di spostare la finale dell'Europeo a Roma, è stata accolta con una certa irritazione dalla UEFA, che ha ribadito con forza come non ci siano valutazioni in atto per cambiare la sede delle partite. Un piano B "virtuale" - precisa La Gazzetta dello Sport - è stato certamente studiato, ma le difficoltà in un torneo itinerante e posticipato di un anno sono molteplici e non semplici da gestire. Alcune possibili sedi alternative, più "papabili" rispetto all'Olimpico, sono Monaco di Baviera e San Pietroburgo. Nelle ultime ore però la UEFA ha ricevuto garanzie dal governo di Londra, che sta facendo il possibile per venire incontro alle richieste di Nyon.