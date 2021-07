Comandare il gioco e divertirsi. Corriere della Sera: "Il mantra di Mancini non cambia"

Domani a Wembley l'Italia scenderà in campo per la finale. I giorni che precedono il tanto atteso traguardo, sono i più difficili per Roberto Mancini perché si portano dietro un carico notevole di fatica, tensione, stress. L’Italia è in bolla da 40 giorni e questa mattina alle 11 volerà a Londra per la battaglia finale. Arrivati a questi punti, quasi una liberazione, sottolinea il Corriere della Sera. La stanchezza, inevitabile, si combatte anche con l’allegria. Bisogna curare prima la testa e poi preoccuparsi delle gambe. «Vinciamo divertendoci». È il mantra del c.t. più ammirato del momento, che ha appena rinnovato il contratto con la Figc sino al 2026. Nonostante la squadra si stanca, il ct si è convinto a dare fiducia alla formazione che lo ha portato sino qui.