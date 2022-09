Come si ferma Kvaratskhelia? Adani a La Stampa: "La chiave è togliergli il tempo"

Kvicha Kvaratskhelia ha già convinto tutti, a partire da Daniele Adani: "Ha avuto un impatto così - spiega l'ex difensore ai taccuini de La Stampa - perché è intraprendente, sa ricevere palla, ma anche puntare l'avversario, assistere i compagni o mettersi in proprio. È favorito dalla grande facilità di corsa". Come si ferma, dunque, il georgiano? Il noto opinionista consiglia così Juric e il suo Torino, prossimo avversario in campionato del Napoli: "La chiave è togliergli il tempo. Bisogna scegliere il momento giusto: se stai basso e passivo tira da fuori, se intervieni male ti dribbla. È un lavoro di gruppo, il difensore deve portarlo sulla linea laterale e aspettare il raddoppio del centrale, ma anche quello del centrocampista. Altrimenti diventa inarrestabile".