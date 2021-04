Conte, prima il 10 poi la lode. Gazzetta dello Sport: "Caccia alla decima vittoria di fila"

La Gazzetta dello Sport sottolinea la richiesta di Antonio Conte alla sua squadra di mettere in campo entusiasmo e voglia. Come? Vincendo la decima partita consecutiva, che per il tecnico varrebbe a dire la terza striscia di successi più lunga della sua carriera: col Chelsea è arrivato a quota 13 successi, con la Juve a 12, qui la serie è aperta e l'euforia a mille. Proprio col Sassuolo all'andata Barella fece il regista: da lì, 17 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. A guidare l'Inter saranno ancora Lukaku e Lautaro, coppa da 34 gol. La serie di nove giornate ha consentito a Conte di guadagnare 10 punti sul Milan e 7 sulla Juventus: e sì che pensava di arrivare a giocarsi lo scudetto in tre anni...