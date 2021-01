CR7 a secco da 21 giorni. Corriere di Torino: "Un Ronaldo nuovo per la solita Juve"

E' dal 10 gennaio, contro il Sassuolo, che Cristiano Ronaldo non trova la via del gol in campionato. Tre settimane e tre partite fa. Ma il Corriere di Torino oggi in edicola fa notare che il lavoro del fuoriclasse portoghese è cambiato e resta ugualmente apprezzabile. "Un Ronaldo nuovo per la solita Juve", titola il quotidiano in taglio basso, parlando di tanto movimento lontano dall'area e passaggi chiave anche nel 2-0 contro la Samp.