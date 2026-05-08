Da Kim a Grimaldo, occhi sulla Bundesliga. La Stampa: "Juve, missione tedesca"
Spazio al mercato della Juventus nella prima pagina sportiva proposta oggi da La Stampa. La rivoluzione difensiva bianconera passa dalla Germania, dove giocano diversi obiettivi di mercato: "Juve, mission tedesca - titola il giornale -. La rivoluzione in difesa passa dalla Bundesliga. Stretta su Kim, se parte Cambiaso c'è Grimaldo".
Secondo il quotidiano torinese il nome principale resta quello di Kim Min-jae. Il centrale sudcoreano del Bayern Monaco, già protagonista dello scudetto del Napoli con Spalletti, secondo la dirigenza bianconera rappresenta il profilo ideale per leadership, fisicità e conoscenza del tecnico. La Juve segue la situazione con molta attenzione, anche perché i bavaresi potrebbero aprire a una cessione in estate.
Attenzione però anche ad Alejandro Grimaldo, esterno spagnolo del Bayer Leverkusen apprezzato per qualità tecnica, esperienza internazionale e capacità offensiva. Il suo eventuale arrivo dipenderebbe soprattutto dalla possibile partenza di Andrea Cambiaso, che continua a restare al centro della voci di mercato.
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