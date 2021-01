Dal Napoli a Napoli. Tuttosport: "Un mese da Juventus per tenere il passo delle milanesi"

Dal Napoli a Napoli: in un mese la Juventus deve dire una parola chiara sul suo destino italiano. Questo quello che scrive Tuttosport oggi in edicola sui bianconeri che adesso, dopo un passo alternato tra la chiusura del 2020 e inizio 2021, sono chiamati dare un segnale. Troppe le sconfitte pesanti, come quella in casa con la Fiorentina, come quella di San Siro contro l'Inter. Due battute di arresto, pericolose sotto il profilo psicologico. Ora il Bologna: contro i rossoblù il miniciclo di campionato ha inizio. Poi tre volte di sabato: la trasferta di Genova con la Samp, il match in casa con la Roma il 6 febbraio e il viaggio a Napoli il 13 prima di tuffarsi nella Champions League con la gara in casa del Porto il 17, andata degli ottavi. E in mezzo occorre ricordare la Coppa Italia, mercoledì prossimo quarto di finale in gara secca a Torino contro la Spal. Un ciclo in cui l'obiettivo è cercare di non perdere il passo delle milanesi.