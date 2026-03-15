Decide Boga, La Repubblica (ed. Torino): "La Juve vince a Udine e aggancia il 4° posto"
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Quarto posto agganciato. In vista della sfida di oggi fra Como e Roma, i bianconeri di Luciano Spalletti compiono un passo avanti importante nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Al Bluenergy Stadium di Udine contro i friulani di Runjaic è bastato un gol di Boga per portare a casa i tre punti. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "La Juventus vince a Udine e aggancia il quarto posto".
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