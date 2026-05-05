Decimo Scudetto per il presidente Marotta, QS in apertura: "Inter, l'impero di Beppe"
"Inter, l'impero di Marotta" scrive QS in apertura. Festa interista per la vittoria del 21esimo titolo ma non solo. Decimo Scudetto per Beppe Marotta, prima da dirigente della Juventus, poi da dirigente dell'Inter e ora anche da presidente nerazzurro. Staccato Giampiero Boniperti, storico presidente della Juventus.
Crisi rossonera - "Milan alla deriva, non segna più e subisce troppo": girone di ritorno da dimenticare per la formazione di Massimiliano Allegri. Ora sono tutti sotto accusa: dalla società ai giocatori.
Cremonese ko - "Rimonta Lazio. La Cremonese cede allo Zini e si avvicina al baratro della B": il gol di Bonazzoli illude i grigiorossi che cedono nella ripresa ai gol di Isaksen e Noslin. Lazio vittoriosa per 2-1, Cremonese a -4 dal Lecce a tre giornate dalla fine: il ritorno in B si fa sempre più vicino.
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