Domani Lecce-Atalanta, L'Eco di Bergamo apre: "Inizia l'aprile di fuoco dei nerazzurri"
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Un mese importante per l'Atalanta. Un mese in cui la squadra di Palladino non solo si giocherà le chance di risalire in classifica puntando ad un piazzamento europeo ma anche quelle di arrivare in finale di Coppa Italia essendoci il ritorno della semifinale contro la Lazio a Bergamo. Proprio di questo parla L'Eco di Bergamo che in taglio basso di prima pagina titola: "Domani l'Atalanta comincia a Lecce il suo aprile di fuoco".
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