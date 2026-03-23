Doppia gioia per le romane, Il Messaggero: "Vaz riaccende la Roma. Lazio, ci pensa Taylor"
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"Vaz riaccende la Roma. Lazio, ci pensa Taylor" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi commentando il doppio successo delle romane in campionato. La domenica pallonara sorride sia alla Roma che alla Lazio.
I giallorossi ritrovano il sorriso battendo il Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco per 1-0 grazie al primo gol italiano di Robinio Vaz. Roma a pari punti con la Juventus e a -3 dal Como che ha strapazzato il Pisa e prova a lanciare la fuga per il quarto posto.
Continua il periodo positivo della Lazio di Sarri, alla terza vittoria consecutiva. Due a zero in casa del Bologna per i biancocelesti: prima il rigore parato da Motta a Orsolini, poi la vittoria con la doppietta di Taylor.
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