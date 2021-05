Corriere della Sera: "Inter campione, Milano si tinge di nerazzurro"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio ai nerazzurri nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "Inter campione, Milano si tinge di nerazzurro". Polemiche per la folla: e le norme anti Covid? Conte la password per lo scudetto, ha cambiato la mentalità della squadra: "Non era facile per me venire qui. Il futuro? Ora godiamoci questa vittoria".